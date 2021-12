Oscar Frank Junior é eleito Economista do Ano pelo Corecon-RS

O economista Oscar Frank Junior foi escolhido, na terça-feira (7), o Economista do Ano 2021. A iniciativa, do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul (Corecon-RS), é um reconhecimento a economistas que atuam nos mais diferentes campos da profissão, engajados em atividades dos setores privado ou público, academia ou profissionais autônomos, no Rio Grande do Sul, e que tenham se destacado por sua contribuição no fortalecimento do desenvolvimento econômico regional ou nacional, através de análises críticas e inovadoras sobre assuntos relevantes e de interesse público.

Os candidatos ao “Prêmio Economista do Ano” são indicados por entidades públicas, privadas, universidades e entidades de categoria, como associações e sociedades, entre outras, sediadas no Rio Grande do Sul. A Comissão Julgadora é independente e formada por nove economistas com atuação profissional no âmbito do Rio Grande do Sul, sendo três representantes do setor público, três do setor privado e três do setor acadêmico.

Natural da cidade Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, com 36 anos de idade, Oscar Frank Junior, é Economista-Chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, desde 2018. Graduou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2008. Possui o Curso de Tópicos Avançados em Economia (preparatório para o Exame Nacional da ANPEC/Insper, Mestrado acadêmico em Economia Aplicada, com ênfase em econometria, pela UFRGS, onde, entre outras ações, desenvolve análises de cenários econômicos e previsões, suporte aos pleitos de interesse do varejo de Porto Alegre, geração de conteúdos do interesse da Diretoria, de empresas associadas e entidades parceiras no interior do RS, fomento às soluções oferecidas via Boa Vista Serviços para as firmas. Foi articulista de Economia do portal de notícias Locus, Economista Sênior da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), onde desenvolvia, entre outras ações, análise e elaboração de cenários econômicos, com ênfase em comércio exterior e economia internacional. Foi Professor Convidado da Verbo Educacional em cursos de Pós-Graduação lato sensu EAD, professor Assistente da Escola de Negócios da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs) e Gestor financeiro da Phronesys. Foi bolsista de iniciação científica do programa BIC-UFRGS, com o desenvolvimento da pesquisa “Pobreza Multidimensional em Porto Alegre”, sob a orientação do Professor Doutor Sabino da Silva Porto Júnior. Premiado em três edições do Prêmio Top 10 Nacional de projeções mais próximas à realidade do ranking da Agência Estado, em 1º lugar na área de Ciências da Saúde e 1º lugar na categoria Rigor Científico da FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, realizada na Universidade de São Paulo (USP), com o projeto "OncoSystem: detector de células cancerígenas em uma amostra de sangue". Foi apresentador no 40º Encontro Nacional de Economia da ANPEC, do artigo "Impacto da política fiscal sobre a taxa de câmbio: análise para o caso brasileiro através de um modelo DSGE com economia aberta", desenvolvido em coautoria com o professor Doutor Marcelo Savino Portugal (UFRGS).

vencedores do “Prêmio Corecon-RS 2021” O Corecon-RS divulgou, também, os, nas modalidades Dissertação de Mestrado, Artigos Técnicos ou Científicos e Monografias ou Trabalhos de Conclusão de Curso. A iniciativa visa premiar, anualmente, trabalhos de profissionais que atuam na área da economia, dos recém mestres dos cursos de Pós-Graduação em Economia e dos recém formados nos cursos de Graduação em Ciências Econômicas de Instituições de Ensino Superior no Estado do Rio Grande do Sul.

A solenidade de entrega dos prêmios será realizada no dia 17 de dezembro (sexta-feira), às 19h30min, no Salão Nobre do Hotel Plaza São Rafael (Av. Alberto Bins, 514, Centro Histórico, Porto Alegre). Na oportunidade, também serão homenageados o "Economista de Destaque do ano”, o “Prêmio Corecon-RS de Reportagens de Economia 2021” - distinção às melhores reportagens de Economia do RS, nas áreas de mídia impressa, radiojornalismo e mídia digital -, e o “Prêmio Jornalista de Economia do Ano”.