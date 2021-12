Lojas ampliam equipes para atender veranistas no Litoral gaúcho

A proximidade da temporada de verão está mobilizando os departamentos de recursos humanos dos varejistas. Empresas com filiais em municípios que vão de Pinhal a Torres já estão contratando funcionários temporários para dar conta da demanda dos consumidores nos meses de dezembro a março.

A grande maioria ainda tem vagas abertas, em especial as lojas de vestuário e calçados, móveis e eletrodomésticos e, também supermercados, bares e restaurantes. As funções mais ofertadas por estes empreendimentos são de vendedores, caixas e estoquistas. "O setor de serviços, como hotéis e espaços de lazer, também contrata bastante", ressalta o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch.

"Com o avanço da vacinação entre a população gaúcha e a redução de casos de Covid-19, este ano a população poderá ocupar a orla das praias, o que não foi possível no veraneio de 2021", destaca o gerente de Recursos Humanos do Supermercado Asun, Duílio Cerva Neto. A rede, que conta com 14 lojas no Litoral, começou o processo de seleção em outubro. As primeiras vagas foram preenchidas já na metade de novembro e, segundo o gestor, até a semana que vem um total de 500 colaboradores temporários terão sido contratados.

Nas lojas do Asun, estão sendo admitidos empacotadores, caixas, padeiros, açougueiros, e todas as demais funções de supermercado, com exceção de cargos de liderança. Segundo o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antonio Cesa Longo, o setor deverá gerar pelo menos 3,5 mil empregos temporários para o período de Natal, Ano Novo e veraneio – e cerca de 25% desses contratos temporários deverão ser efetivados. Ele informa que no Litoral ainda há cerca de 1,2 mil vagas para temporários em diversos cargos. "As inaugurações de lojas continuam e muitos destes trabalhadores também podem ser efetivados."

Contando com duas lojas no Litoral, uma em Osório e outra em Pinhal, o Unisuper Samy é outro exemplo de supermercado que já contratou funcionários temporários para este verão. Segundo o sócio-diretor da empresa, Eduardo Erling, duas lojas no Litoral, uma em Osório e outra em Pinhal, já contrataram 50 temporários. "A nossa perspectiva é muito boa, tendo em vista que a maioria dos hotéis e pousadas estão lotados. Temos notado que já nos finais de semana as praias estão com um movimento muito acima do normal para os meses de novembro e dezembro", afirma o gestor.

A expectativa dos empresários do varejo em geral é de que os visitantes do Litoral cheguem também com demandas reprimidas, beneficiando segmentos como o de roupas e calçados de praia e esportivas, cadeiras e praia, guarda-sóis, entre outros, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro e no início de março, quando acontece o Carnaval em 2022. De acordo com o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, o movimento de turistas "é muito importante" para algumas empresas que têm sede em Porto Alegre e abrem filiais na praia para funcionar somente durante o verão. "Há também outras que já se consolidaram no Litoral, como a Renner e a Elevato", cita o dirigente.

"Neste ano, com a pandemia do novo coronavírus mais controlada, o que viabiliza a retomada econômica, é possível projetar o incremento da força de trabalho dos estabelecimentos em patamares bem expressivos", avalia Koch. O dirigente destaca que a grande leva de veranistas que deve se dirigir às praias gaúchas representa uma boa perspectiva para os comerciantes e prestadores de serviços destes municípios de incremento de vendas e de geração de postos de trabalho, que acabam mais tarde sendo preenchidos pelos temporários.

"Por tudo que o comércio viveu em 2020, um ano totalmente atípico, a possibilidade de retomada das contratações de temporários neste 2021 traz dois aspectos muito importantes: o reaquecimento das vendas e o surgimento de novos postos de trabalho", observa o presidente da FCDL-RS.

As contratações temporárias servem como alento e oportunidade para muitas pessoas. Quem procura uma recolocação no mercado pode encontrar nas vagas de final de ano uma chance de estar trabalhando, e, dependendo de alguns fatores, ser efetivado, observa o presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn. "O ano de 2021 foi muito melhor para o emprego no varejo do que 2020. A boa notícia é que, conforme as expectativas dos empresários do comércio contatados pela pesquisa, 42,1% dos trabalhadores contratados como temporários possuem chance de efetivação após o final de seu contrato.”

O diretor-administrativo da loja de móveis Elevato, Arcione Piva, pondera que, apesar da empresa estar abrindo uma filial em Cassino e ter inaugurado recentemente outra na praia do Laranjal, em Pelotas, a expectativa é de que as vendas sejam moderadas. "Estamos contratando efetivos, e esperamos um bom movimento no verão. No entanto, nosso melhor período de alta nas vendas é mais no inverno."