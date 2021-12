Bolsonaro recebe propostas da CNI para a retomada da indústria e do emprego em 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta terça-feira, do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, um documento com 44 propostas para a retomada da indústria e do emprego em 2022. A entrega ocorreu durante evento da CNI em Brasília. Os projetos são das áreas de tributação, eficiência do estado, financiamento, infraestrutura, meio ambiente, inovação, educação, comércio exterior, relações de trabalho e micro e pequenas empresas.

Andrade explicou que, nos últimos 10 anos, a indústria de transformação brasileira encolheu, em média, 1,6% ao ano. Perdeu espaço no PIB brasileiro e na produção mundial, nas exportações brasileiras e nas exportações mundiais de manufaturados. E, ao longo de 2021, a produção da indústria tem sofrido quedas constantes e, nesse último trimestre, há sinais de perda de ritmo da atividade econômica.

No evento, Bolsonaro criticou a atuação do Ministério Público do Trabalho, defendeu o perfil dos ministros indicados, por lista tríplice, ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e fez um aceno aos empresários, dizendo que o governo deve favores a eles.

As falas do presidente foram marcadas por um discurso pró-empresários, o que levou a aplausos. "O que nós procuramos fazer desde o início do governo é facilitar a vida de vocês. Vocês não devem nenhum favor para nós. Nós é que somos devedores de favores a vocês. Quem emprega são vocês. O governo só emprega quando abre concurso público ou cria cargo em comissão", disse o presidente. Em outro momento, quando se referiu a "nós" - o governo - como "empregados" da plateia, foi mais uma vez aplaudido.

O presidente questionou ainda se alguém gostaria da volta do imposto sindical ou de ativismo na legislação trabalhista. A pergunta retórica foi para elogiar a lista tríplice do (Tribunal Superior do Trabalho) e sua indicação. "Olha o perfil das pessoas em listra tríplice que eu encaminhei para o TST. Será que se fosse outra pessoa de outro perfil, como estaria o TST, propenso a que lado? Ou isento? Como é duro ser patrão no Brasil, eu sei disso", afirmou Bolsonaro.

O tribunal monta uma lista tríplice e encaminha para o presidente, que faz a escolha. O plenário do TST votou em novembro para Morgana Richa (TRT-2), Sérgio Pinto Martins (TRT-2) e Paulo Régis Machado Botelho (TRT-7). Morgana foi indicada para o cargo por Bolsonaro em novembro.

O governo tem em mãos uma proposta de nova reforma trabalhista que legaliza o locaute (espécie de greve de empresas) e limita o poder da Justiça do Trabalho, que contou com a contribuição de integrantes do TST.