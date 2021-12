Projeto de eficiência energética troca todas as lâmpadas de iluminação pública em Caraá, no litoral norte gaúcho

O município de Caraá, no litoral norte do Rio Grande do Sul, terá todas as lâmpadas de iluminação pública substituídas por unidades LED. A ação desenvolvida pela CEEE Grupo Equatorial no projeto E+ Luzes na Cidade terá investimentos de R$ 1,5 milhão dentro do Programa de Eficiência Energética (PEE) do Grupo Equatorial, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

No total, serão trocadas 2.176 luminárias de vapor de mercúrio e sódio por unidades LED e os braços de sustentação. O Executivo Corporativo de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Programa de Eficiência Energética (PEE), do Grupo Equatorial Energia, Júlio César Mendes, explica sobre a economia de energia e benefício para a região causados pela mudança. “Além de trazer uma economia de energia de 473 MWh/Ano para o município, o equivalente ao consumo médio de cerca de 150 residências por mês, todos os 8,5 mil habitantes de Caraá serão beneficiados com ruas mais iluminadas e com tecnologia de ponta em termos de iluminação pública”, afirma Mendes.

O desenvolvimento do projeto foi feito ao longo de 11 meses, desde a sua idealização entre a distribuidora e a prefeitura até a sua execução, passando pela compra dos equipamentos junto aos fornecedores.