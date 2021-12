Prefeitos relatam insegurança jurídica na regionalização da Corsan e pedem novo prazo para adesão

Em audiência pública promovida na manhã desta terça-feira (7) pela Comissão de Assuntos Municipais para debater a aplicação do marco regulador do saneamento, regionalização e aditivos dos municípios com a Corsan, prefeitos relataram contrariedades com o modelo e insegurança jurídica para aderir aos mesmos. A lei aprovada em agosto deste ano pela Assembleia, que autoriza a privatização da estatal de saneamento, prevê até o próximo dia 16 de dezembro a assinatura de 317 prefeitos que detêm o poder concedente de água e saneamento do Termo Aditivo de Rerratificação do Contrato com a contrapartida de 10% pela prorrogação dos mesmos, mas os prefeitos querem a ampliação dessa data até março, conforme encaminhou o deputado Tiago Simon (MDB), que solicitou o debate com a Corsan, gestores municipais e Famurs.

Tiago Simon explicou que o debate foi necessário para aprofundar questões que ainda não estão totalmente esclarecidas sobre a Rerratificação dos Aditivos da Corsan, como a garantia dos investimentos e riscos de descumprimento contratual. O governo não acenou com a possibilidade de prorrogação do prazo, o que depende de aprovação da Assembleia, mas adiantou reavaliação da questão tarifária.

A maioria dos 317 prefeitos que detêm a concessão de água e saneamento não está disposta a assinar a Rerratificação dos Aditivos. Simon destacou o empenho do governo na adequação do estado ao novo Marco do Saneamento Básico, que estabelece 99% de metas para água e fixa a regionalização. O RS tem 32% do esgoto tratado, diante de 54% no país. Disposto a privatizar a companhia, o governo busca cumprir o prazo definido na lei aprovada pela Assembleia para avançar na regionalização e aplicar os R$ 12,5 bilhões até 2033 em investimentos para a universalização desses serviços e adequar a empresa ao mercado.

Os prefeitos que não assinarem agora enfrentarão a precarização dos contratos vigentes a partir de 31 de março de 2022, alertou Simon. A Famurs, às vésperas da votação do PL 211/2021, solicitou mais prazo para os gestores se posicionarem, mas mesmo assim a matéria foi aprovada.

O deputado Eduardo Loureiro (PDT), que preside a comissão, também destacou a necessidade de ampliar o prazo para que os prefeitos esclareçam as dúvidas legais relacionadas ao futuro do saneamento no estado, uma vez que o debate tem sido insuficiente para convencê-los a aderir à regionalização da Corsan como o melhor caminho para organizar os serviços na área do saneamento. Também o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, participou da audiência.

Mais de 80 prefeitos acompanharam em modo virtual a audiência e outros participaram presencialmente, ao lado do presidente da estatal, Roberto Barbuti, do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), vereadores e entidades de engenharia e saneamento.

Na sua manifestação, o presidente da Corsan, Roberto Barbuti, destacou o respaldo do STF ao Marco Legal do Saneamento, o que encerraria questionamentos sobre a legalidade da matéria. Ele exibiu as metas de regionalização, que devem ser consideradas até 2033 e destacou que a maioria dos contratos devem incluir essas metas até 31 de março de 2022.

Dentro das ações de eficiência da companhia para a privatização, informou que os estudos indicam que em cinco anos não haverá aumento real de tarifa. Para a privatização, no entanto, os contratos precisam ser estendidos desde que o poder concedente, que são os 317 prefeitos, concordem. Mas não há obrigatoriedade em assinar os contratos, destacou.

Mas alertou que “o grande motor da privatização é o motor de viabilizar o plano de investimento de R$ 12,5 bi que tem efeito multiplicador em várias áreas”, referindo a repercussão na saúde, meio ambiente, geração de emprego e renda e infraestrutura, “é o maior plano de investimento do estado”.

O procurador Juliano Heinen, da SEMA, garantiu que há segurança jurídica no novo marco e na manutenção dos contratos, e mostrou que de outra forma seria necessário licitar os serviços, o que implicaria em barreiras temporais e até mesmo dificuldades locais para agilizar esse processo. “O aditivo dos contratos da Corsan pressupõe o amanhã, em que tenho o projeto com o plano de investimento dizendo quando, onde e como se farão as obras”, afirmou. Ele refutou os argumentos de que é preciso lei municipal para esta questão, assunto que foi afastado pelo STF, informou.

O advogado e consultor jurídico das associações de prefeitos, Gladimir Schiele, contestou as argumentações do governo e garantiu que os municípios têm condições técnicas para executar os procedimentos do marco regulatório vigente, que alterou o marco de 2007 e assumiu o viés privatizante que busca a concessão dos serviços públicos. “A questão é a regionalização”, modelo cuja definição deve ser dos gestores municipais mas neste caso se inverteu e o estado dita o termo de contrato que, na prática, é uma concessão privada de 40 anos, assegurou. Nos cálculos, os prefeitos entendem que ao propor 10% na concessão de uma operação financeira no mercado de ações, o estado subestima o potencial dos próprios municípios. Schiele reiterou que a decisão não pode acontecer na pressão e contestou o prazo do dia 16 definido na lei estadual, “se o titular do serviço é o ente municipal, o ente municipal é que vai definir, nem mesmo a lei federal pode intervir”, advertiu. Ele adiantou que está em estudo uma proposta de “procedimento de manifestação de interesse”.

Em sua maioria favoráveis às concessões públicas, os prefeitos de Canela, Constantino Orsolin, de Xangrilá, Celso Barbosa, de Portão, Delmar Hoff, de São Gabriel, Rossano Gonçalves, de Cambará do Sul, Ivan de Amaral Borges, de São João do Polêsine, Matione Sonego, e Fávio Teles, de Jaguarão, reclamaram da pressão que estão sofrendo e da confusão, conforme descreveu Orsolin, que apontou ainda a pressa do governo em fazê-los assinar. Disse que uma proposta de R$ 50 milhões para o seu município seria aceita, garantindo que não pensa em assinar o aditivo. Na mesma linha os demais prefeitos apontaram dificuldades, temores e convicções sobre o tema, todos determinados a não assinar agora e querendo mais tempo para ampliar os estudos e obter segurança jurídica.

Manifestaram-se ainda o ex-presidente da Corsan, Flavio Presser, Rafael Bica, pela assessoria jurídica da companhia, o especialista Pedro Poli de Figueiredo, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental, o presidente da Samae de Caxias do Sul, Gilberto Benetti, e o procurador de Guaíba, Caciano Sgorla.