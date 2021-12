Brick de Desapegos e Feira Me Gusta juntas na Praça Garibaldi no próximo domingo

No próximo domingo (12), entre as 11h e as 22h, a Feira Me Gusta e o Brick de Desapegos se unirão pela primeira vez na Praça Garibaldi, realizando um evento com atrações musicais, expositores, cerveja artesanal e comida de rua. O evento deverá reunir cerca de 100 expositores nos setores de moda, arte, design, décor e variedades.

A programação musical começará às 13h, com o Dj Cláudio Cunha, e por volta das 16h iniciam os shows. O primeiro é o músico Wander Wildner e banda lançando o disco "Coração Selvagem". Às 17h, Lucas Hanke e banda, seguido às 18h pelo violeiro Ciro Ferreira e, para fechar, às 20h30, a banda Salve Jorge.

No setor gastronômico, os visitantes poderão conferir os hambúrgueres e panchos do Route Food Truck, churros e pastéis do Senhora's, e cerveja artesanal da Old Boys, Mambembe Brew Place e Cerveja Vento Livre.

O evento seguirá os protocolos de segurança. Os visitantes deverão usar máscara e o local terá álcool gel à disposição