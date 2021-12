Serra recebe R$ 1,5 milhão para projeto de novo aeroporto

Já está na conta da prefeitura de Caxias do Sul o valor de R$ 1,5 milhão para ser investido no projeto do aeroporto do distrito de Vila Oliva. O dinheiro foi transferido nesta segunda-feira do Fundo Nacional de Aviação Civil para o município, que fará o pagamento à construtora Iguatemi, de Santa Catarina, responsável pelo projeto.

"O aeroporto fortalecerá ainda mais o turismo das regiões da Serra e das Hortênsias. Os negócios também serão mais robustos, pois qualquer aeronave terá condições de pousar no aeroporto", comemora o senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), um dos articuladores.

Com investimento de R$ 200 milhões, o novo aeródromo será erguido em área de 445 hectares, no distrito de Vila Oliva, em Caxias do Sul. Hoje, a região da Serra Gaúcha é atendida pelo aeroporto Hugo Cantergiani, que tem uma série de restrições e terá sua operação encerrada quando a nova infraestrutura for liberada à população.

Terá capacidade de operação para aeronaves do porte do Boeing 737-800, terminal de passageiros de 4,7 mil metros quadrados e 500 vagas de veículos, seção contra incêndio (SCI) e estação prestadora de serviços de telecomunicações e tráfego aéreo (EPTA).