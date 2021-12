FMI projeta perda de fôlego na retomada em 2022

Mesmo antes da chegada da nova variante da Covid, o Fundo Monetário Internacional já estava preocupado com o ímpeto da recuperação global devido à desaceleração do crescimento nos EUA e na China, afirmou a diretora-gerente da organização, Kristina Georgieva, em entrevista no evento Reuters Next. "Com a nova variante, devemos perceber queda na confiança e redução em nossas perspectivas globais de crescimento", acrescentou.