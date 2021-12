Salões e barbearias apostam na demanda de final de ano para recuperar perdas da pandemia

Ainda se recuperando das perdas da pandemia, que reduziu entre 25% e 50% a receita de 38,2% dos salões de beleza e barbearias do Estado, o setor começa a ver uma melhora significativa da demanda nos últimos dois meses, e aposta nos eventos e comemorações de final de ano para resgatar o movimento e o caixa dos estabelecimentos.

De acordo com o Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares no RS (Sinca RS), que representa cerca de 100 mil empresas em mais de 200 municípios gaúchos, nos meses de setembro e outubro os estabelecimentos voltaram a receber entre 50% e 60% da clientela que atendia no período anterior à pandemia. De novembro em diante, o movimento notado nos salões já foi acima de 80%, sinalizando uma demanda ainda maior ao longo de dezembro, tradicionalmente considerado o melhor mês para o segmento.

"As pessoas estão mais seguras para circular pela cidade, por conta da vacina, e muitas já voltaram a trabalhar presencialmente, o que tem refletido no movimento dos salões e barbearias. Antes, em casa, a preocupação com a aparência não era uma prioridade, as pessoas deixaram de cortar o cabelo com frequência, de fazer as unhas e tratamentos estéticos. Agora, retomaram esses hábitos e nós, o serviço. A cada mês sentimos uma melhora gradual", comenta o cabeleireiro Marcelo Chiodo, presidente do Sinca RS.

Segundo levantamento divulgado pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), em setembro, a Covid-19 reduziu pela metade o faturamento de 28,1 % dos salões gaúchos. Além disso, segundo Chiodo, cerca de 20% dos estabelecimentos cerraram as portas entre 2020 e 2021. Desses, cerca de 10% estão retomando os negócios, apostando na volta da clientela já vacinada.

A pesquisa da Fecomércio, que ouviu 385 empresários do setor, mostrou ainda que, para manterem os salões abertos, apenas 22,9% tentaram obter crédito bancário nas instituições, sendo contemplados ou não. O restante, 75,3%, teve de partir para o autofinanciamento para enfrentar as perdas da pandemia.

Expectativa do setor é recuperar a totalidade dos atendimentos registrados tradicionalmente nos meses de dezembro. Crédito: Marco Quintana/Arquivo/JC

Para 63,9% dos entrevistados, os atendimentos no primeiro semestre de 2021 tinham aumentado pouco em relação ao último semestre de 2020, e 39,5% dos pesquisados apostavam em expectativas melhores para o final do ano e início de 2022.

"Estamos sentindo isso, apesar de as pessoas estarem segurando mais os gatos nos salões. Nossa expectativa é de que, de última hora, a procura por penteados, cortes, manicure e maquiagem para as festas de final de ano cheguem a quase 100% dos atendimentos em épocas normais", comenta Chiodo.

Essa percepção também se comprova, segundo o dirigente sindical, pela procura dos salões por contratações de novos profissionais, fixos ou temporários. Ele destaca, no entanto, que muitos trabalhadores do setor passaram a realizar os atendimentos em sus próprias casas, para economizar, ou preferiram prestar os serviços a domicílio, uma tendência que ele acredita que tende a se manter por mais um período, possivelmente até o início do primeiro semestre do ano que vem.

Em todo o País, o setor que envolve os cuidados com higiene pessoal, perfumaria e cosméticos gera cerca de 5,5 milhões de oportunidades de trabalho (dados de março deste ano) na indústria, em franquias, consultorias de vendas direta e salões de beleza. Dados divulgados pela Avec, empresa de tecnologia voltada ao setor de beleza, mostram ainda que, segundo o IBGE, o brasileiro gasta mais com beleza do que com alimentação, um valor que ultrapassou a marca de R$ 100 bilhões por ano, ao longo da última década.

Em razão da pandemia, no entanto, a Avec identificou retração nas oportunidades de trabalho em praticamente todos os canais do setor em 2020, resultando em uma queda no número total de oportunidades, que chegou a 9,7% no Brasil.