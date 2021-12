Fundopem garante mais seis investimentos que somam quase R$ 80 milhões para o RS

Seis novos projetos foram aprovados para receber os benefícios fiscais do Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS). Tratam-se dos primeiros após a adoção das novas regras, que facilitaram a concessão do benefício. Ao todo, serão R$ 79,5 milhões em investimentos, com geração de cerca de 150 empregos diretos.

“É mais uma excelente notícia que demonstra que o nosso trabalho intenso na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado em busca de novos investimentos tem dado resultados. E não para por aí. A previsão é que sejam aprovados novos projetos pelo Fundopem ainda neste mês. Continuaremos firmes com o propósito de contribuir cada vez mais para o crescimento do nosso Rio Grande do Sul e a retomada de nossa economia”, avaliou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum.

Em 2021, já foram aprovados investimentos de quase R$ 357 milhões, responsáveis pela geração de 877 empregos diretos. O Fundopem é concedido a empresas com projetos focados na implantação ou na expansão de unidades industriais. Há um benefício parcial do ICMS incremental gerado a partir da operação do empreendimento.

Com as alterações feitas no Fundopem neste ano, o processo foi desburocratizado, o que facilitou e agilizou o acesso às empresas. “Fizemos com que o desconto, aquele que o governo abre mão da arrecadação de parte do ICMS, que é o índice do Fundopem, seja mês a mês para empresas que faturam até R$ 300 milhões por ano. Isso vira capital de giro para as indústrias”, explicou o secretário.