Proposta quer flexibilizar prazo de validade de alimentos

Alguns produtos alimentícios podem ter o seu prazo de validade flexibilizado para que sejam melhor aproveitados e evitar seu descarte ainda em condições de consumo. Essa é a proposta da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), com objetivo principal de combater o desperdício. A mudança incluiria a adoção em alguns produtos de um termo similar a "consumir preferencialmente antes de", originado do conceito best before, já aplicado na União Europeia e em países como Estados Unidos e Canadá.

"O best before é um conceito já utilizado em diversos países, com o objetivo de reduzir o desperdício. Aqui, a regra é clara: se passou da data limite, o alimento não pode mais ser comercializado nem consumido, o que pode fazer com que muita comida, ainda em condições adequadas e seguras para o consumo, vá para o lixo", afirma João Dornellas, presidente executivo da Abia.

De acordo com a associação, os produtos com a data de validade vencida representam hoje uma das maiores causas de desperdício de alimentos nos supermercados. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, no Brasil hoje são impróprios para uso ou consumo qualquer produto cujo prazo de validade esteja vencido. Apenas em 2020, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), as perdas de produtos alimentares descartados por conta do prazo de validade representaram valor superior a R$ 2 bilhões.

"Os supermercados trabalham a administração e o manejo desses produtos da forma mais eficiente possível, mas a questão do descarte é sem dúvida um problema. Por isso, essa proposta da Abia, com a chancela de uma associação tão importante, deve ser analisada com consideração. O debate é certamente válido", comenta Antônio Cesa Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).