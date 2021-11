Aeroviários suspendem greve e analisam nova proposta de reajuste

A greve que estava marcada para iniciar às 6h desta terça-feira (30) no Aeroporto Internacional Salgado Filho foi suspensa pelo Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Os trabalhadores de aeroportos espalhados pelo Brasil decidiram não realizar paralisações após recebimento de uma nova proposta de reajuste salarial, que desde de cedo é alvo de discussão em assembleia dos sindicalizados e deve ter uma decisão ao longo da tarde desta terça.

As negociações teriam avançado ainda na segunda-feira (30). Através de intermediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST), os trabalhadores terrestres em aeroportos receberam uma nova proposta de reajuste: 75% de reposição sobre as perdas com a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), entre dezembro do ano passado e dezembro deste ano.

A proposta anterior do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) era de 50% na reposição da inflação. Na prática, seria uma reposição de 5% de nos vencimentos até maio de 2022, quando o índice seria substituído por 7%.

“Nós não chegamos a pedir nem um real, só pedimos reposição das perdas que aconteceram durante a pandemia, com a redução de salário. As empresas voltaram a operar normalmente, todos os voos estão com overbooking (lotados). Quando a economia começa a recuperar, a aviação cresce mais que o dobro que a economia. A retomada foi forte”, afirmou o diretor de comunicação do sindicato, Osvaldo Rodrigues.

A tendência é de que os aeroviários aceitam a nova proposta. Já na assembleia que inicialmente decidiu por greve, a margem já foi apertada. 53% dos trabalhadores ligados ao sindicado votaram pela paralisação.

Rodrigues acredita que as empresas de aviação têm condições de concederem a reposição aos funcionários. “O número dos trabalhadores na área de cargas triplicou em comparação a antes da pandemia, porque houve aumento na demanda. Os preços do setor aéreo cresceram 56%. As Empresas estão querendo recuperar a queda da demanda durante pandemia, mais a questão da gasolina. É só ver as notícias, os acionistas têm tido resultados a pleno vapor”, declarou ele.