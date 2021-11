Carrinho Agas premia destaques do setor supermercadista

Ocorreu na noite desta segunda-feira a entrega do Carrinho Agas, tradicional cerimônia organizada pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) para premiar as empresas e personalidades que foram destaques em suas atividades no setor supermercadista. O evento deste ano foi o primeiro da história da premiação em formato híbrido. Foi realizada a recepção presencial de um número limitado de convidados no Salão Nobre da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, e também uma transmissão ao vivo da premiação via redes sociais.

"Mesmo liberado para alguns convidados, o evento requeria protocolos sanitários, pois ainda vivemos em uma pandemia. Contudo, é importante realizarmos cerimônias como essa mesmo com limitações, para motivar e homenagear as empresas do nosso setor, que não pararam durante a pandemia e se mantiveram atuantes em um momento tão complexo como esse", disse Antônio Cesa Longo, presidente da Agas.

No evento, 36 empresas, em diferentes categorias, foram agraciadas com o Carrinho Agas. Duas personalidades venceram o prêmio em categorias especiais, a de Gerente de Vendas do Ano e a do Reconhecimento Agas. Além disso, outros dois homenageados receberam a outorga da Medalha Marcello Zaffari, a mais alta honraria concedida pela associação.

Longo também comentou a expectativa para as vendas de fim de ano. "Acredito que as ceias ainda vão ser um pouco restritivas, mas com mais liberdade do que em 2020, com mais pessoas se encontrando para celebrar. Já detectamos um crescimento, e esperamos um volume de vendas ainda mais significativo dos produtos ligados às comemorações de Natal e Ano Novo."