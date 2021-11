Cidade Baixa ganha prédios com conceitos inovadores

Novos empreendimentos na Cidade Baixa estão trazendo conceitos modernos do mercado imobiliário ao bairro. Estes projetos combinam diferentes funcionalidades, e agregam ainda mais valor à região, já valorizada por sua localização estratégica e grande variedade de serviços.

Um dos empreendimentos é o Studio CB, da Astir, localizado na Avenida Loureiro da Silva, nº 1835. O prédio, entregue no início de 2020, possui 49 estúdios, com salas, dormitórios e cozinha integrados. Ainda, disponibiliza aos moradores sala com churrasqueiras, salão de festas, lavanderia, academia e mais opções, como um espaço equipado para coworking.

"A pandemia modificou comportamentos, e isso se reflete nos novos empreendimentos. Uma tendência é integrar o local de moradia com um espaço de trabalho, e os novos projetos buscam atentar a isso", destaca Carlos Paulo Fortuna, diretor comercial da Astir. Além do Studio CB, a empresa desenvolve outro projeto na Cidade Baixa, o Beat, localizado na Avenida Venâncio Aires, nº 29, que deve ser finalizado em 2023.

No dia 11 de novembro, a Tomasetto Engenharia lançou o Soul República, localizado no nº 274 da Rua da República. Com 132 apartamentos, o prédio também conta com piscina, bar, estacionamento, espaços de convivência comum e outras novidades. O empreendimento ainda disponibilizará ao público um boulevard gastronômico, com espaço para 10 restaurantes e bares. "Acreditamos que estamos em um ponto de inflexão da Cidade Baixa. O local não deixará de ser a tradicional região boêmia da cidade, mas está agregando novas opções de moradia e serviços", afirma Romeu Tomasetto, diretor comercial da empresa.

Outro empreendimento que também chega ao bairro é o Go Cidade Baixa, da Melnick, localizado na Rua José do Patrocínio, nº 527. São 357 unidades residenciais entre estúdios e apartamentos de dois e três dormitórios. Com previsão de inauguração em 2024, o empreendimento também contará com um minimercado, salão de beleza, pet place, coworking e um espaço aberto com bares e restaurantes.

"O bairro tem um estilo único e próprio, atraindo um público que busca combinar seu estilo de vida com as facilidades do lugar. O Go Cidade Baixa é para viver, trabalhar e se divertir, pois assim é a vibe do bairro", argumenta Marcelo Guedes, Vice-Presidente de Operações da Melnick, que também já lançou com sucesso no bairro o empreendimento Spot, na Rua Gen. Lima e Silva.