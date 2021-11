Sine de Porto Alegre tem 451 vagas de emprego cadastradas nesta semana

A unidade do Sine em Porto Alegre (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, Centro Histórico) tem 451 vagas disponíveis em diversas áreas de atuação para retirada de cartas de entrevista de emprego. Devido à Semana da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência, o atendimento será a partir das 13h.

O Sine Municipal disponibiliza e recomenda o agendamento eletrônico para agilizar o atendimento e evitar filas. O interessado também pode retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com o comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados.

Dúvidas e informações podem ser obtidas também por e-mail: [email protected]

Semana da Empregabilidade PCDs - A partir desta segunda-feira (29) e até sexta-feira (3), das 9h às 13h, o Sine Municipal fará um atendimento especial e prioritário para as pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Haverá intérprete de libras à disposição para quem necessitar.

Dezoito empresas já confirmaram participação. São 124 vagas de 19 empresas participantes. A ação é uma parceria com a Diretoria de Acessibilidade e Inclusão Social da Secretaria de Desenvolvimento Social (SMDS) e o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Comdepa).