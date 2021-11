Reino Unido ajuda Londres a retomar posto de centro financeiro do mundo

Londres quer recuperar o posto do centro financeiro mais movimentado do mundo de Nova York, revisando a forma como os bancos e outras firmas financeiras são regulamentados após o Brexit - a saída do Reino Unido da União Europeia. O governo britânico informou que seus principais reguladores financeiros serão obrigados a ajudar a impulsionar o crescimento e a competitividade internacional no setor financeiro, como mandatos secundários para tarefas existentes, manutenção da estabilidade financeira e proteção do consumidor.

As mudanças na prática dariam às agências reguladoras mão mais livre para reescrever regras sobre tópicos como ofertas públicas iniciais (IPO), finanças verdes e criptomoedas. As medidas são uma resposta ao divórcio com a União Europeia, que entrou em vigor no início deste ano. No passado, o Reino Unido tinha que seguir as regras europeias, que estavam consagradas na legislação britânica. As propostas "facilitarão a revogação da maioria das leis de serviços financeiros da União Europeia retidas", disse o Tesouro do Reino Unido.

As mudanças que estão sendo impulsionadas pela indústria incluem renovar as regras herdadas da União Europeia em áreas como compensação e bônus bancários, firmas de private equity, fundos de hedge e seguros, de acordo com Barnabas Reynolds, um sócio baseado em Londres do escritório de advocacia Shearman & Sterling LLP.

A regulamentação financeira mais frouxa, que lançou as bases para a crise financeira global de 2008, levou a uma revisão regulatória no Reino Unido. Alguns temem que essas mudanças, destinadas a proteger investidores e mercados, possam ser desfeitas com maior ênfase na competitividade.

"Veremos regras enfraquecidas para atrair negócios?" questionou Rachel Haworth, gerente de políticas da ShareAction, uma organização sem fins lucrativos do Reino Unido que organiza campanhas de investidores sobre questões sociais e ambientais. "Isso seria motivo de preocupação e potencialmente prejudicaria a integridade do mercado britânico que o torna atraente."

O papel de Londres como centro financeiro na Europa foi lançado em incerteza pela votação do Reino Unido em 2016 para deixar o bloco comercial. Por uma geração, Londres serviu como o centro oficial de atividades bancárias e financeiras em toda a União Europeia, ajudando empresas e países a levantarem dívidas, emitirem ações e investirem.

O Brexit prejudicou a capacidade de Londres de atender às empresas da União Europeia, exigindo que alguns negócios europeus, como negociação de ações e vendas de alguns produtos financeiros, ocorressem dentro das fronteiras do bloco. Alguns veem a saída, no entanto, como uma chance para o Reino Unido redefinir suas regras financeiras para se tornar mais competitivo, semelhante às mudanças da década de 1980 sob o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, conhecido como "Big Bang".