Estado recupera 57 km de rodovias no Noroeste do RS

Quatro das principais rodovias do noroeste gaúcho apresentam condições de tráfego renovadas. O governo do Estado finalizou neste mês a recuperação da ERS-342, entre Horizontina e Três de Maio; da ERS-155, de Santo Augusto ao entroncamento com a BR-468; da ERS-207, de Humaitá ao entroncamento com a BRS-468; e da ERS-218, de Santo Ângelo a Catuípe.

Executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes -, as obras contemplam 57,7 quilômetros de estradas pavimentadas e contaram com investimento de R$ 9,3 milhões do Plano de Obras 2021-2022. "Até o final de 2022, investiremos mais de R$ 200 milhões em obras e projetos rodoviários na região noroeste, que é protagonista no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul", antecipa o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Serão R$ 56 milhões só na recuperação e manutenção de estradas estratégicas no transporte da produção agrícola". complementa.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as ações recém concluídas incluíram o nivelamento das irregularidades no asfalto, com a substituição do material danificado, além de reparos localizados.

"Na ERS-218, as melhorias foram finalizadas nesta semana, com a pintura da sinalização. O resultado é um trânsito mais seguro", acrescenta Faustino.