ABRH-RS premia vencedores do Top Ser Humano e do Top Cidadania 2021

A Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) promoveu a cerimônia de entrega dos prêmios Top Ser Humano 2021 e o Top Cidadania 2021, reconhecidas e importantes distinções gaúchas na área de gestão de pessoas e cidadania, na noite de quarta-feira (24), na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Foram, ao todo, 56 premiados - 45 no Top Ser Humano, 11 no Top Cidadania.

Há empresas que venceram com dois cases, pois inscreveram-se em 2020 e o processo de avaliação foi acoplado ao deste ano por conta do cenário pandêmico vivido no período. Durante a premiação, o presidente do Conselho de Administração da Companhia Vontobel de Investimentos, Ottomar Vontobel, foi homenageado como Personalidade Top Ser Humano 2021. Entre as empresas vencedoras, cinco delas foram condecoradas com o Prêmio Mérito Top Ser Humano, concedido para organizações que são premiadas cinco vezes em um período de seis anos, e são elas: Stihl, Sabemi, Irani, InBetta e CCG Saúde.

Vencedores

Personalidade Top Ser Humano 2021

Ottomar Vontobel

Mérito Top Ser Humano 2021

Irani Papel e Embalagem

CCG Saúde

Sabemi

Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda

InBetta

Top Ser Humano 2021 – Categoria Organização

Bruning Tecnometal LTDA

We Can BR Recursos Humanos

Citral Turismo e Transporte S.A.

Portocred

Sebrae RS

SLC Agrícola

Senac-RS

PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Unimed Vale do Sinos - Cooperativa de Assistência a Saúde Ltda.

Sabemi

SLC Máquinas

BSBios

CCG Saúde

Unimed Noroeste/RS

Kinghost

Lojas Lebes

GKN do Brasil

HT Micron Semicondutores AS

Irani Papel e Embalagem

Sindilojas Porto Alegre

Colégio Marista Rosário

Colégios e Unidades Sociais da Rede Marista

Viaflow| Soluções e Tecnologia para negócios

Sesc/RS

Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda.

ICH Administração de Hotéis S.A

Aeromot Aeronaves e Motores S/A

Pucrs - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Kley Hertz Farmacêutica

Empresas Randon

Grupo Epavi

Cases sobre o enfrentamento da crise gerada pelo Coronavírus:

Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda.

Vitlog Transportes

Hospital de Clínicas de Passo Fundo

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Hospital Moinhos de Vento

InBetta

Hospital São Lucas da PUCRS

CCG Saúde

Rede de Saúde Divina Providência

Oniz Distribuidora Ltda.

Unique Rubber

Irani Papel e Embalagem

Top Cidadania 2021 – Categoria Organização

Imed

Sesc Comunidade

InBetta

Fundação dos Bancos Sociais/Banco de Livros da Fiergs

Escola Luterana São Marcos

Faculdade Senac Porto Alegre

Rede de Saúde Divina Providência - Hospital Independência

Kinghost

Cases sobre o enfrentamento da crise gerada pelo Coronavírus:

CMPC

Unimed Erechim

Unimed Porto Alegre

Top Ser Humano – Categoria Conhecimento

Bianca Spode Beltrame

Juliano da Silva Merlugo