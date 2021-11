Ibovespa sobe mesmo sem Nova York, com ajuda de Petrobras

Paradoxalmente, a ausência dos mercados de ações dos Estados Unidos por conta do feriado de Ação de Graças permite alta do Ibovespa no começo desta quinta-feira (25), uma vez que também o mercado já sabe que a votação da PEC dos Precatórios ficará para a semana que vem. De um lado, o fechamento dos mercados americanos tende a reduzir a liquidez por aqui. De outro, pode permitir certo alívio no momento em que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) indica que pode acelerar o ritmo de retirada do tapering e antecipar alta dos juros, o que normalmente é ruim para emergentes, mas também deixar o mercado sem norte, o que tende a gerar volatilidade.

Às 10h47, o Ibovespa subia 0,54%, aos 105.030,64 pontos, ante máxima diária aos 105.386,31 pontos.

Conforme o economista-chefe do ModalMais, Álvaro Bandeira, a situação para o Ibovespa só tende a melhorar quando o índice for para a casa dos 106 mil pontos. Contudo, pondera que, além do feriado hoje nos Estados Unidos, as promoções do varejo na Black Friday, amanhã, quando muitos ainda estarão de folga, deve minguar os negócios. "Isso tudo deixa os mercados sem grande ação, com perda de liquidez lá fora e aqui", avalia em nota.

A tendência, diz Alex Gonçalves, sócio e global trader da RPS Capital, é que o Ibovespa fique hoje muito refém do noticiário local. "Já há várias dicas do Fed de aceleração do tapering, e isso tem sido um grande norteador para os mercados e uma pressão para emergentes", descreve.

Apesar do recuo de 0,39% do minério de ferro no porto chinês de Qingdao, a US$ 102,35 a tonelada, o que pode atrapalhar eventual alta das ações do setor e do Ibovespa, Petrobras ajuda a impulsionar o índice. A companhia divulgou ontem a definição de critérios de distribuição de dividendos e também o Plano Estratégico 2022 a 2026. "Isso deve ser positivo", estima Gonçalves.

A empresa projeta investimentos de US$ 68 bilhões, conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou na semana passada. A Petrobras também foi aprovou a revisão da Política de Remuneração aos Acionistas, que passa a ter mínima anual de US$ 4 bilhões para exercícios em que o preço médio do Brent for superior a US$ 40/bbl. As ações subiam em torno de 1,5%.

Contudo, a pressão inflacionária no Brasil pode limitar alta das ações de consumo na B3 e consequentemente do Ibovespa, já que requer continuidade de elevação da taxa Selic. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15) desacelerou a 1,17% em novembro, ante 1,20%, porém foi a 10,73% em 12 meses. O dado ficou além da mediana na pesquisa Projeções Broadcast.

A alta de 1,17% registrada em novembro foi a mais elevada para o mês desde 2002, quando ficou em 2,08%, e, em 12 meses, atingiu o maior nível desde fevereiro de 2016 (10,84%). "É uma notícia ruim, a taxa está bem distante do teto da meta. Perdeu um pouco a mão do controle da inflação. Vários países estão com inflação acima da meta, é um movimento global, mas parece que o Brasil foi um pouco além", avalia em nota Gustavo Cruz, estrategista RB Investimentos.