Piora o clima econômico na América Latina

O Indicador de Clima Econômico da América Latina (ICE), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), mostra que o resultado do quarto trimestre interrompeu a recuperação observada desde o segundo trimestre de 2020. O índice, que havia passado para a zona de clima favorável, com 101,4 pontos na sondagem do terceiro trimestre, recuou 20,8 pontos no quarto trimestre. "O clima econômico piorou e passou para a zona de avaliação desfavorável liderado pela piora das expectativas que se aproximaram da zona limite entre avaliações favoráveis e desfavoráveis", diz o Ibre/FGV.