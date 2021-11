Morre Paulo Rogério Di Vicenzi, diretor da Qualidata Pesquisas

Paulo Rogério Di Vicenzi Rodrigues, diretor da Qualidata Pesquisas, faleceu nesta terça-feira (23) aos 62 anos em Canoas. As causas da morte ainda não foram informadas.

Nascido em Santa Maria, cresceu em Passo Fundo, onde começou a carreira trabalhando na Rádio Municipal. Depois, passou para a área de fotografia no Estúdio Foto Souza, que tinha convênio com o principal jornal da região, O Nacional. Essa experiência abriu as portas para a publicidade, tendo ingressado na agência Vinci no final dos anos 1970, contou em entrevista ao portal de comunicação Coletiva.

Nos anos 1980 e 1990, trabalhou na produção e direção de comerciais de TV. Em 1998, criou a Qualidata, que desde 1999 realiza a pesquisa Marcas de Quem Decide do Jornal do Comércio, levantamento que avalia simultaneamente os índices de lembrança e preferência de marcas, analisando dezenas de setores do mercado, além de categorias especiais.

O Jornal do Comércio lamenta o falecimento de seu amigo e parceiro de vários anos e se solidariza com os familiares neste momento de dor.