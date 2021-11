Porto Alegre se mantém entre as 10 colocadas no Ranking de Competitividade dos Municípios

O Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou nesta segunda-feira a segunda edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, que apresenta a realidade socioeconômica das 411 cidades com mais de 80 mil habitantes. Porto Alegre, que estava na 10ª posição no levantamento anterior, subiu para 8ª lugar.

O levantamento tem o objetivo de mostrar como a competição no setor público é um elemento fundamental à promoção da justiça, equidade e desenvolvimento econômico e social dos municípios para garantir serviços de mais qualidade à população. “Seguiremos trabalhando para que a Capital avance cada vez mais no ranking. Nossas ações estão focadas no fortalecimento do empreendedorismo, na geração de emprego e renda, além do compromisso com o desenvolvimento social”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni.

Entres os principais motivos da melhora da Capital no ranking está o ganho de 102 colocações em Taxa Bruta de Matrículas no Ensino Médio Técnico, a melhora de 54 posições em Acesso à Saúde e 53 em Qualidade de Saúde. Porto Alegre também permanece em destaque no pilar Inovação e Dinamismo Econômico, assim como em Capital Humano, onde subiu 30 posições, ocupando agora a 7ª colocação.

Nesta segunda edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, foram avaliadas as cidades brasileiras com população superior a 80 mil habitantes pela estimativa populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2019. Todos os municípios foram avaliados com base em 65 indicadores, distribuídos em 13 pilares temáticos e três dimensões consideradas fundamentais para a promoção da competitividade e a melhoria da gestão pública dos municípios brasileiros.

As 10 primeiras cidades no ranking geral

1 - Barueri (SP)

2 - São Caetano do Sul (SP)

3 - Florianópolis (SC)

4 - São Paulo (SP)

5 - Vitória (ES)

6 - Curitiba (PR)

7 - Santana de Parnaíba (SP)

8 - Porto Alegre (RS)

9 - Campinas (SP)

10 - Jaraguá do Sul (SC)