Congresso da Federasul chega a 17ª edição e aborda inovação

O Congresso da Federasul, que chega a sua 17ª edição, vai tratar de um tema sob medida para a reflexão pós-pandemia: “Inovação. O Futuro é Agora”. Pauta que ganhou prioridade da entidade, o Congresso vai detalhar, através de painéis e convidados, os movimentos da nova economia numa programação que inicia às 14h desta segunda-feira (22) e encerra às 20h.

Com presença confirmada, o governador Eduardo Leite participa num dos quatro painéis do encontro que vai acontecer de forma híbrida no Instituto Caldeira. Leite vai falar sobre “Perspectivas de Futuro sobre Tecnologias”, juntamente com o CEO do Agi, Marciano Testa, com mediação do presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso.

Após a abertura, que será feita pelo presidente da Federasul, as entidades filiadas apresentarão seus cases selecionados e em seguida o primeiro Painel, “Perspectivas Macroeconômicas e Tendências da Nova Economia” com Ricardo Geromel, partner da 3G Radar e o empresário Salim Matar. A coordenação é do do vice-presidente Fernando Marchet.

Segue a programação com os convidados Pedro Englert, da StartSe e mediação de Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, no Painel “Inovação na Prática”. Às 17h, inicia o painel “Cultura da Inovação”, com Cesar Saut, vice-presidente da Icatu e presidente da Rio Grande Seguros e Kelly Gusmão, sócia-fundadora e head de talentos da Warren, mediado pelo vice-presidente Rafael Souto.

Ainda na pauta do Congresso, o lançamento da plataforma da Federasul, uma ferramenta que vai conectar a entidade com suas filiadas para gerar negócios, conteúdos, serviços e soluções compartilhadas. Em seguida, o presidente Anderson Trautman Cardoso faz o lançamento dos 95 anos da FEDERASUL, junto com Thita Kraemer, CEO da Bendito Design.

A programação do 17º Congresso Federasul pode ser conferida no site ww.federasul.com.br.