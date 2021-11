Petrobras arremata área do Porto de Santos em leilão por R$ 558,2 milhões

Com proposta única, a Petrobras arrematou a área portuária denominada STS08A no Porto de Santos por R$ 558,2 milhões em leilão promovido pelo Ministério da Infraestrutura e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) nesta sexta-feira (19), na B3. Atualmente, a Transpetro, empresa do grupo Petrobras, já opera a área.

O arrendamento tem prazo de 25 anos, com possibilidade de prorrogação.

A área é destinada à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos (combustíveis). O critério do leilão foi o maior valor de outorga, sem lance mínimo.

O terminal STS08A tem investimento previsto de R$ 678,3 milhões ao longo do contrato.

O plano inicial para o leilão era maior. O governo ficou sem receber proposta para uma segunda área de terminal de líquidos (STS 08) colocada na praça, também sob administração atual da subsidiária da Petrobras.

Mesmo com esse desfalque, o certame do STS08A carrega o título de maior leilão de arrendamento portuário nos últimos 20 anos.

São quase R$ 700 milhões de investimentos numa área de 297,3 mil metros quadrados, com conexão dutoviária para a refinaria Presidente Bernardes e o terminal de Cubatão, por meio do qual se conecta com as refinarias existentes no Estado de São Paulo.