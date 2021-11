Embaixador da Polônia visita o Estado a fim de estreitar parcerias com empresas locais

O embaixador da Polônia, Jakub Tadeusz Skiba, está em Porto Alegre, onde permanece até domingo (21), cumprindo agenda voltada ao fomento de relações bilaterais entre os destinos e parcerias com empresas e institutos locais. Uma comitiva formada por ele, o Cônsul Honorário da República da Polônia no Rio Grande do Sul, Sérgio Sechinski; e o padre e historiador Zdzislaw Malczewski, visitou autoridades dos governos municipal e estadual nesta quinta-feira (18), e participará de um seminário voltado para empresários na manhã desta sexta (19).

Segundo Sechinski, ambas visitas oficiais tiveram tom institucional, com "foco na abertura de caminhos para alianças estratégicas destinadas a negócios, envolvendo uso de tecnologias; e parcerias com institutos de pesquisa e cultura. O embaixador chegou à Capital na quarta-feira (17).

A agenda do representante diplomático da Polônia iniciou com uma visita ao prefeito Sebastião Melo, na manhã desta quinta. Motivado em participar da programação de aniversário de 250 anos de Porto Alegre, em 2022, Skiba afirmou ao chefe do Executivo Municipal que quer iniciar tratativas de escolha de uma cidade irmã da Polônia.

O processo passa pela definição de uma pauta em comum em torno da indústria, comércio e serviços, troca de tecnologia, cultura, e ciência. "Ainda estamos procurando semelhanças entre os destinos cogitados", pondera o Cônsul, citando o exemplo de Porto Alegre e Gdnynia, que são cidades portuárias.

Às 15h, a comitiva do embaixador foi recebida pelo vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior; pelo secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, e o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal.

"Os dois encontros foram muito entusiasmantes, acredito que para todas as partes, uma vez que estas conversas criam oportunidades em âmbitos comercial, cultural e científico", afirmou o embaixador após sua saída do Piratini. Ele destacou que a Polônia e o Rio Grande do Sul apresentam "semelhanças" em seu desenvolvimento econômico. Skiba lembrou que a presença polonesa no Estado é muito "significativa".

O embaixador ressaltou que os descendentes de poloneses convivem "em grande harmonia" com a população gaúcha desde o final do século XIX, quando desembarcaram no Estado. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com cerca de 500 famílias de descendentes, segundo os integrantes da comitiva.

Para ampliar a relação comercial entre os destinos, o embaixador irá participar, na manhã desta sexta, de um seminário de apresentação de oportunidades de negócios com 25 empresas polonesas, representadas pela agência de fomento Taih. A ideia é apresentar aos empresários gaúchos um panorama da economia polonesa, e divulgar como as empresas daquele país trabalham com distribuidores, representantes e vendedores em outros destinos. Dentre os setores de interesse, os principais são o eletro-metal mecânico e o de energias renováveis.

Ao meio-dia, Skiba participa de reunião-almoço com líderes da Farsul, Fecomércio-RS e Fiergs, além da diretoria de relações internacionais da Prefeitura e integrantes do Sicredi-RS. À tarde, ele se reúne com o reitor da Pucrs, padre Evilázio Teixeira, com quem vai tratar de alianças no âmbito de Educação Superior e e convênios.