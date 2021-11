Ouro fecha em queda, em meio à expectativa por aperto monetário de BCs

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou em queda nesta quinta-feira (18), à medida que crescem as expectativas por aceleração do processo de aperto monetário no mundo, incluindo nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega agendada para dezembro encerrou a sessão em baixa de 0,47%, a US$ 1.861,40 a onça-troy.

"Os preços do ouro precisam de um novo catalisador depois que uma onda de decisões de política monetária mostrou uma visão divergente de como os bancos centrais estão lutando contra a inflação", explica o analista Edward Moya, da Oanda.

A recente escalada da inflação em vários países tem aumentado a pressão para que bancos centrais aumentem os juros. Hoje, o BC da África do Sul elevou sua taxa básica de juros, de 3,50% a 3,75%. O da Turquia, por sua vez, cortou o juro básico a 15%, seguindo pressões políticas.

Nos EUA, o presidente da distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), John Williams, reconheceu que o avanço inflacionário no país ficou mais generalizado, mesmo excluindo os efeitos de base.

Segundo a Capital Economics, o iminente aperto monetário deve elevar os rendimentos de títulos públicos, entre eles dos Treasuries, o que deve impor pressão ao ouro nos próximos anos. Como ambos os ativos competem como reserva de segurança, o metal tende a ficar prejudicado quando os retornos dos bônus estão em alta, porque não rende juro.