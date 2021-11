Ato marca abertura oficial do Cais Embarcadero

A abertura oficial do Cais Embarcadero ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, após seis meses de operação do empreendimento, situado ao lado da usina do Gasômetro, entre o Lago Guaíba e o Centro Histórico. O evento contou com a presença de empresários, patrocinadores e de autoridades, como o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o governador do Estado, Eduardo Leite.

A ocasião marcou o sucesso do projeto que conta com 15 lojas e restaurantes, e que já recebeu já recebeu mais de 300 mil pessoas em 2021. Segundo o diretor-geral da Tornak Holding, Fernando Tornaim, o ato de confraternização aconteceu somente agora, por questões de segurança no enfrentamento à pandemia de Covid-19.

"Até o final do ano, estaremos trabalhando com 25 operações de negócios, o dobro do que esperávamos inicialmente", destacou o executivo responsável pelo projeto do Cais Embarcadero, em parceria com a DC SET Group. A abertura de novas atrações é também a promessa de mais movimento para o empreendimento, que tem recebido cerca de 8 a 10 mil pessoas nos finais de semana e 4 mil durante a semana.

Entre as novas operações que chegam ao espaço estão o ZCafé, Mama Mia e Eat Kitchen, além do Fuga Bar e um espaço de projeção 3D, que se somam a outras opções de alimentação, conveniência, lazer, esporte, cultura, entretenimento, serviços e descanso ao ar livre. Outras novidades que devem inaugurar em breve são o Multiverso Experience, a Arena Embarcadero (Beach Tennis) e o Black Entertainment, bem como o lançamento da Rádio Embarcadero. "O local traz o que há de mais moderno para a capital gaúcha, mantendo a referência histórica de sua localização em uma proposta plural e multifuncional, para todas as idades", observa Tormain.

Inicialmente trabalhando com reservas na entrada do espaço, o empreendimento é um espaço privado e aberto ao público, mas segue trabalhando com o protocolos e precauções necessárias para o momento de enfrentamento à pandemia da Covid-19 em Porto Alegre. "Continuamos atuando com reservas nos restaurantes", destacou o proprietário do Três Corações e Mule Bule Coffe, Nelson Ramalho. "Hoje, o Embarcadero está incorporado ao dia a dia do porto-alegrense."

O complexo conta com o Parquinho do Cais e uma loja-conceito da Pompéia e, desde a sua abertura, tem recebido atualizações com novas atrações, incluindo a Praça Náutica da CelebraNau, prestando serviço de charter e passeios náuticos e conectando ainda mais a população ao Guaíba.

"Para nós tem sido uma experiência muito gratificante, e, além de uma aproximação com o público que não conhecia a marca, temos recebido muitos turistas na loja", comentou a superintendente da Pompéia, Carmen Ferrão. "Temos vendido muito bem. Esta é primeira vez que montamos uma operação em um contêiner, com produtos bem específicos."

Dentro da programação do Embarcadero, uma agenda de eventos ao ar livre, como a Feira Agroecológica do Cais (toda quarta-feira, das 15h30min às 20h30min) e a programação sunset com DJs no palco Stella Artois também têm atraído o público. Já a realização de comemorações em família no espaço infantil, com piqueniques no gramado da pracinha, além de uma estrutura para eventos sociais e corporativos diversos, é uma novidade que em breve deve ser implementada.

"A prefeitura está ao lado do governo do Estado, para dar agilidade ao processo de revitalização do Cais Mauá, o que será muito importante para o empreendimento", afirmou o prefeito de Porto Alegre. Melo lembrou que na semana que vem a Câmara Municipal irá tratar do Plano Diretor do centro. "Isso passa pela questão urbanística do Cais Mauá, que é fundamental para a atratividade do Embarcadero."