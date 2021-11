Prefeito recebe comitiva do Web Summit no Paço Municipal

O prefeito Sebastião Melo recebeu nesta quarta-feira (17) no Paço Municipal, o fundador do Web Summit, Patrick Paddy, e executivos do evento. A comitiva da conferência anual de tecnologia está no Brasil para visitas técnicas em busca de uma sede para a edição de 2023 na América Latina. Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro são as cidades escolhidas.

“Estamos fazendo um grande esforço para tornar Porto Alegre a capital da inovação do país. Conquistamos recentemente a vinda do South Summit - que será em março de 2022 - e, se o Web Summit optar pela nossa cidade, encontrará um ambiente acolhedor. Porto Alegre tem muitos talentos e a inovação no DNA”, destacou Melo.

O secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, acompanhou a reunião e salientou o trabalho para atrair mais esse grande evento. “A escolha pelo Estado e Porto Alegre entre os cotados para receber o evento demonstra que somos uma referência na América Latina. Para nós, o Web Summit é a cereja do bolo”, comentou. O diálogo para trazer o evento ao Rio Grande do Sul, tendo a Capital como sede, iniciou em 2020 pelo Governo do Estado, junto com a prefeitura e diversos parceiros, como o Tecnopuc e 4all.

“Estamos interessados em fazer um evento mundial, em que os brasileiros sejam uma parte. Queremos que o mundo venha para a América Latina”, afirmou Paddy. Além da visita à sede do governo municipal, a comitiva conheceu o Mercado Público e os elementos típicos da cultura gaúcha lá comercializados.

O Web Summit é uma conferência anual de tecnologia que teve a primeira edição em 2010, em Dublin. Desde 2016, o evento ocorre em Lisboa. A edição de novembro de 2021 reuniu mais de 42 mil participantes de 128 países. A conferência contou com a presença de 1.519 startups e 70 unicórnios - empresas avaliadas em 1 bilhão de dólares.