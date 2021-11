Programa de inovação irá beneficiar gratuitamente 400 empresas da Região Metropolitana de Porto Alegre

O Programa Brasil Mais, desenvolvido pelo Sebrae RS, abre seleção para 400 empresas da Região Metropolitana de Porto Alegre. A iniciativa propõe o acompanhamento especializado às empresas, e visa ao fomento de novas oportunidades para otimizar ainda mais os recursos e impulsionar os negócios com novas soluções.

O ciclo de atendimento tem duração de quatro meses, possui metodologia própria e mescla encontros virtuais e presenciais de forma coletiva e individual junto aos empreendedores selecionados. Segundo a gestora de projetos do Sebrae RS, Michele Seleri, o objetivo é proporcionar ganhos em faturamento e redução de custos do negócio, com a promoção de melhorias rápidas e de alto impacto.

site do programa Podem se inscrever no Brasil Mais empreendedores de micro e pequenos negócios dos mais diversos segmentos - como varejo, serviços, indústria, entre outros. As inscrições podem ser feitas até 19 de novembro pelo

Neste ano, o programa foi decisivo para a manutenção e fortalecimento de empresas como a Cubo Cia. Cervejeira, de Porto Alegre. ‘‘Foi um importante apoio para revisão e consolidação de indicadores internos da empresa e validação de nossos processos de criação. Através do trabalho da agente Fernanda Knebel, consolidamos nossos planos de crescimento e estruturamos nosso processo para captação de investidores para a expansão do negócio’’, explica o sócio-diretor da empresa, Frederico Ottoni.

Atualmente, a microcervejaria e bar produz e distribui nacionalmente três marcas próprias de produtos, com lançamento constante de novidades no cardápio, além de receber seu público no bar dentro da fábrica. Agora, a empresa inicia expansão através da abertura de outros bares e lojas da marca. ‘‘Hoje somos uma empresa com plano de crescimento e com potencial de escalabilidade’’, comemora Ottoni.

Ações do programa são desenvolvidas em diferentes partes do Rio Grande do Sul por meio de uma equipe de Agentes Locais de Inovação (ALI) do Sebrae RS. Atividades foram feitas junto a empresas de seis regiões: Metropolitana; Serra Gaúcha; Sinos, Caí e Paranhana; Vales do Taquari e do Rio Pardo; Sul e Norte. Ao longo do ano de 2021, a iniciativa já qualificou 2200 empresas nos dois primeiros ciclos promovidos de março a junho, e de julho a outubro.

O projeto ALI é desenvolvido pelo Sebrae, a nível nacional, desde 2008, e ganhou ainda mais relevância em sua quinta edição a partir do impacto sofrido pelas micro e pequenas empresas em virtude da pandemia. Atualmente, a iniciativa é realizada em parceria com o Ministério da Economia e com o CNPq, por meio do Programa Brasil Mais.