Tarifa de luz da CEEE-D tem reajuste médio de 14,62% a partir do dia 22

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou, nesta terça-feira (16), o resultado da revisão tarifária periódica de 2021 da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D), que passa a valer a partir do próximo dia 22. A decisão aponta um efeito médio aos consumidores de 14,62%, sendo de 13,24%, em média, para os consumidores conectados na alta tensão, e de 15,18%, também em média, para os consumidores de baixa tensão.

Alguns dos principais itens que contribuíram para o efeito médio de 14,62% foram os custos de distribuição (5%) e componentes financeiros (5,71%), a retirada dos financeiros anteriores (1,29%) e os custos de transporte (-1,82%). A proposta de revisão tarifária foi objeto da Consulta Pública nº 58/2021, realizada de 9 de setembro a 8 de outubro. Uma audiência pública virtual também debateu o tema no dia 30 de setembro.

Também foi aprovado o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) à CEEE-D, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária.

Ficaram definidas, ainda, entre outras medidas, as tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) e de Energia (TE) aplicáveis aos consumidores e usuários da concessionária e os limites para os indicadores de continuidade Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) para o período de 2022 a 2026.