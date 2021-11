Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com ganhos em Xangai e Tóquio em baixa

Os mercados acionários da Ásia não tiveram direção única, nesta quarta-feira (17). Entre as maiores bolsas, Tóquio registrou queda, após ganhos recentes, mas Xangai exibiu ganhos.

No Japão, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,40% em Tóquio, em 29.688,33 pontos. Um possível movimento de realização de lucros ocorreu, após quatro sessões seguidas de ganhos. Companhias de diversos setores caíram hoje, com Recruit Holdings em baixa de 4,6%, Toshiba de 3,8% e Dentsu Group, de 3,7%.

Já Inpex, ligada ao petróleo, avançou 1,9%, após o Ministério da Indústria japonês dizer que estuda uma medida temporária para mitigar os preços elevados de gasolina, por meio de subsídios a refinarias, o que tenderia a conter preços no atacado.

Já na China, a Bolsa de Xangai terminou com ganho de 0,44%, em 3.537,37 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 1,11%, a 2.592,04 pontos. Papéis ligados à produção de lítio e a energias renováveis se saíram bem e a reunião virtual desta semana entre os líderes de China e Estados Unidos apoiava o quadro geral.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou em baixa de 0,25%, em 25.650,08 pontos. A realização de lucros pode ter pesado também neste caso, após sequência de seis altas seguidas.

Ações de exportadoras puxaram as baixas, depois de ganhos fortes recentes. Entre papéis em foco, Sunny Optical caiu 4,4% e Shenzhou International, 1,5%. Incorporadoras também recuaram, depois de ganhos recentes em meio a especulações sobre eventual ajuda do governo de Pequim ao setor.

Em Taiwan, o índice Taiex fechou em alta de 0,40%, em 17.764,04 pontos.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou queda de 1,16%, para 2.062,42 pontos. Papéis de companhias aéreas e dos setores de energia e biotecnologia estiveram entre as baixas e o avanço recente dos casos da covid-19 no país impôs certa cautela a investidores.

Oceania

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,68%, em 7.369,90 pontos. Commonwealth Bank of Australia caiu 8,1%, após alertar sobre sua margem, em ambiente de forte concorrência e juros baixos, o que levou o setor financeiro em geral para o vermelho. Mineradoras também recuaram.

* Com informações da Dow Jones Newswires