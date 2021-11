Cartão Cidadão começa a ser entregue em todo o Estado nesta terça-feira

Começa a ser entregue, nesta terça-feira (16), o Cartão Cidadão do governo do Estado, no qual serão depositados R$ 400 por ano do Devolve ICMS (R$ 100 a cada trimestre), além dos recursos para os cadastrados no CadÚnico que têm dependentes matriculados na rede de Ensino Médio da rede pública estadual, no valor de R$ 150 por mês.

Para evitar aglomerações, os mais de 432 mil beneficiários receberão seu cartão por ordem alfabética até o dia 26 de novembro, conforme as datas abaixo. O usuário precisa portar documento com foto e com número de CPF, além de estar usando máscara.

Com mais de 53 mil famílias aptas a receber o Cartão Cidadão do Devolve ICMS, Porto Alegre é a cidade com o maior número de famílias inscritas no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio (também inscritos no CadÚnico). Por esse motivo, as entregas serão no Gigantinho, ao lado do estádio Beira-Rio, em parceira com o Sport Club Internacional, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Não é preciso ter conta bancária. A ida ao banco ou ao local indicado pelo Banrisul em casa cidade é feita uma única vez apenas para a retirada do cartão pelo titular. Os créditos serão feitos de forma automática a partir de dezembro, quando podem ser utilizados em mais de 140 mil estabelecimentos como supermercados, padarias, entre outros da rede Vero. A iniciativa também conta com o apoio do Banrisul, Banricard e Procergs.

Nas demais cidades gaúchas, as entregas também seguem até o dia 26, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Para conferir onde será feita a distribuição em cada cidade, deve-se acessar o site do Devolve ICMS: https://www.devolveicms.rs.gov.br/como-receber.

Datas de entrega em novembro, por ordem alfabética do nome do titular do cartão:

Dia: Letras

16: A, B

17: C, D

18: E, F, G

19: H, I, J

22: K, L

23: M

24: N, O, P, Q, R

25: S, T, U

26: V, W, X, Y, Z

O Cartão Cidadão

É uma iniciativa do governo do Estado que vai devolver parte do tributo (ICMS) a pessoas inscritas no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes matriculados na rede estadual do Ensino Médio. Com o cartão, mais de 432 mil famílias gaúchas terão devolução de R$ 400 por ano do Devolve ICMS, além de R$ 150 por mês pelo programa Todo Jovem na Escola.

O Cartão Cidadão do Devolve ICMS não é o mesmo do Bolsa Família e é preciso retirá-lo sem créditos em novembro para receber os valores em dezembro. O cartão é emitido pelo Banricard e funciona como um cartão de débito.