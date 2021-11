Indústria de alimentos promete R$ 1,2 bi a mais em ESG neste ano

A indústria de alimentos e bebidas promete fechar o ano com um acréscimo de 20% nos investimentos em ESG em relação a 2020, segundo a Abia (associação do setor), que reúne empresas como BRF, Ambev e Mondelez.

A meta é destinar R$ 7,2 bilhões a ações ambientais, sociais e de governança em 2021, para alcançar 1% do faturamento médio anual do setor. O montante representa 30% dos investimentos totais feitos pela indústria alimentícia no ano.

Em 2020, os recursos para ESG chegaram a R$ 6 bilhões dentro dos R$ 22,3 bilhões investidos.

Segundo a Abia, as empresas têm trabalhado em projetos de reutilização e destinação correta de resíduos, redução da emissão de carbono e uso racional de recursos hídricos.