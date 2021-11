Licitação no Ceasa oferece 80 espaços, entre módulos, boxes e pavilhões

A Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa) oferecerá 80 espaços comerciais à venda em licitação que ocorre presencialmente em 6 de dezembro. Candidatos a adquirirem módulos, boxes e pavilhões devem se inscrever até pelo menos um dia antes da realização da licitação.

Essa será a última licitação do ano a ser realizada pela Ceasa. Será mais uma oportunidade para interessados adquirirem boxes e outros espaços comerciais no maior entreposto de hortifrutigranjeiros do Estado. Estes 80 pontos à venda estão distribuídos em em oito setores. Além de boxes, bancas e módulos, participantes do certame poderão disputar peixarias, restaurantes, lancherias e sete espaços para logística.

Os vencedores serão aqueles que fizerem as maiores ofertas. Os espaços vão desde módulos pequenos, com 5 m², até pavilhões de até 400 m². Já os lances iniciais parte de R$ 1 mil e podem ir até R$ 150 mil.

Presidente da Ceasa, Ailton dos Santos Machado explica que, “de maneira geral, tem pontos mais concorridos e menos concorridos. Alguns são muito disputados, outros podem ir à licitação e não serem arrematados. Mas, de maneira geral, a Ceasa conta com baixa ociosidade de pontos hoje”.

Ele lembra o caráter social das centrais. “O sistema Ceasa é socioeconômico, não visa lucro e gera renda e emprego para a agricultura familiar e os pequenos comércios. Além disso, ela forma o preço da sociedade. Não fosse a Ceasa, teríamos os preços balizados por grandes grupos varejistas”.

A documentação para a licitação será recebida pela Comissão Especial de Licitação no auditório da Ceasa, no dia 6 de dezembro 2021, até as 10h. A Ceasa fica na Avenida Fernando Ferrari, 1001, Bairro Anchieta.

Dúvidas sobre a licitação e a documentação exigida podem ser esclarecidas pela gerente financeira Cláudia dos Santos, através do telefone: (51) 2111-6627.