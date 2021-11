Randon tem alta 64% na receita do terceiro trimestre

No terceiro trimestre de 2021, as Empresas Randon alcançaram receita líquida consolidada de R$ 2,5 bilhões, avanço de 64% no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Entre os fatores que contribuíram para esse desempenho estão movimentos favoráveis de segmentos atendidos pela empresa e estratégias como aquisições e diversificação dos negócios.