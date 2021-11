Edição presencial da Zero Grau acontece em Gramado

A primeira feira presencial de calçados de 2021 começa nesta segunda-feira e se estende até 17 de novembro, em Gramado, no Serra Park. A Zero Grau – Feira de Calçados e Acessórios terá 220 expositores dos polos produtores, representando mais de 800 marcas de calçados femininos, masculinos, infantis, esportivos e acessórios. A montagem dos estandes segue no local até o dia de abertura.

A expectativa de crescimento da indústria calçadista, como um todo, para este ano, é de 12,2% em produção, atingindo 856,9 milhões de pares, quase 100 milhões de pares a mais do que em 2020. “A manutenção destes números que favorecem todo o segmento e aponta para uma retomada da engrenagem do cluster que será azeitada em nossa feira, pois será o grande encontro comercial dos últimos 12 meses”, diz Frederico Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Eventos.

Além das grandes fábricas nacionais vão estar presentes grupos de empresas de micro e pequeno portes, muitas delas apoiadas pelo Sebrae-RS. Esta é a segunda feira da Merkator realizada presencialmente durante a pandemia do coronavírus. No ano passado, com muito mais medidas de restrições e ainda sem vacinas, a promotora realizou com sucesso, nesta mesma época, a última edição da Zero Grau. Os cuidados permanecerão na edição deste ano.