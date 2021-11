Joseph's inicia operação de verão com espaço temático

segunda operação O Joseph's, bar e café temático LGBTQIA+ no Centro Histórico de Porto Alegre, começa nesta quinta-feira (11) a operar o Joseph's Verão, espaço itinerante que varia conforme a estação. Esta é ado Joseph's com foco na estação mais quente do ano, e traz uma novidade refrescante: o milk-shake mug, bebida em uma caneca especial.

Um dos sócios-proprietários do estabelecimento, João Henrique Martins, relata que a abertura da loja temática na avenida Desembargador André da Rocha, em fevereiro deste ano, ajudou o empreendimento a se manter de pé. "Esse pouco tempo, mesmo com a pandemia, a gente viu que o pessoal gostou muito. Foi o que nos ajudou até a manter o Joseph's. As vendas do sorvete e do açaí fizeram com que a gente mantivesse o Joseph's com as nossas contas em dia. A gente viu que ali era uma demanda que valeria a pena investir", conta Martins.

Para a reabertura do Joseph's Verão, os clássicos sorvetes e açaí serão mantidos no cardápio. Com sete opções tradicionais de sorvete fixas (chocolate ao leite, creme, doce de leite, flocos, frutas vermelhas e pistache), que custam R$6,00 (uma bola). Além de quatro opções veganas (chocolate, creme, paçoca e pistache), que estão na casa de R$7,00 (uma bola).