Emater/RS prevê melhor safra de pêssego dos últimos quatro anos em Porto Alegre

De volta ao bairro Vila Nova após ter sido realizada de forma menor no Centro da cidade no ano passado em razão da pandemia do novo coronavírus, a tradicional Festa do Pêssego da capital deverá contar com produtos de alta qualidade, de acordo com a Emater/RS-Ascar.

A safra de pêssegos em Porto Alegre está em fase de colheita, que deve se estender até o início de janeiro. Conhecida pela produção de pêssegos de mesa, a capital do Estado tem 20 hectares cultivados com a cultura e 20 famílias dedicadas à produção, que chega a mais de 135 toneladas.

Segundo o chefe do escritório da Emater/RS-Ascar em Porto Alegre, Luís Paulo Vieira Ramos, esta poderá ser a melhor safra dos últimos quatro anos em virtude da qualidade e quantidade serem muito boas. “Quem fez raleio nas plantas no tempo certo hoje tem um fruto grande, com aspecto muito bom, além da coloração, aroma e sabor”, salienta o extensionista. A produtividade é boa, devendo chegar a cerca de oito toneladas por hectare.

As variedades de pêssego cultivadas são a Premier, Sulina, Charme, Peach, Chimarrita, Douradão, Maciel, Granada, Cardeal e Eldorado. A comercialização da safra ocorre de forma direta ao consumidor. A Festa do Pêssego funciona em todos os finais de semana de novembro no Centro de Eventos Ervino Besson (avenida João Salomoni. 1.340). Os produtores também receberão os clientes no feriado de 15 de novembro.