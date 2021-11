Federasul e Assembleia concedem Prêmio Líderes & Vencedores; veja os homenageados

A Federasul e a Assembleia Legislativa premiaram, na noite desta terça-feira (9), os seis ganhadores da 27ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores. O evento híbrido ocorreu no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa e foi transmitido pelas redes sociais das duas entidades e pela TV Assembleia. A cerimônia, que respeitou os protocolos sanitários, teve apresentação do músico Duca Leindecker.

Os vencedores foram conhecidos durante a cerimônia de entrega do troféu Magis, com a abertura do envelope lacrado pela empresa de auditoria KPMG pelo critério do maior número de indicações recebidas pelas comissões julgadoras. Na primeira fase da premiação, jornalistas de todo Estado e presidentes das 172 entidades filiadas à Federasul fizeram as indicações.

O presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, disse que 2021 foi o ano da retomada da economia e lembrou o papel do parlamento gaúcho na participação das soluções econômicas permitindo o desenvolvimento econômico. Cardoso enfatizou que a inovação é o caminho, pois “sem ela não seremos competitivos”. Ele também lançou um desafio de transformar o Rio Grande do Sul em um polo latino de inovação e afirmou que a forma de promover o desenvolvimento econômico é por meio da redução da carga tributária.

Na sua fala, o presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel de Souza, disse que o prêmio neste ano é muito diferente, pois já temos condições de entender o que aconteceu com o mundo com a pandemia. Souza defendeu a independência dos poderes e lembrou que ela é fundamental para o desenvolvimento econômico. “A ambiência política permitiu avançar e quebrou paradigmas como as concessões, as privatizações que foram discutidas pelos gaúchos”, afirmou o deputado. No final de seu discurso, o presidente da Casa disse que a Assembleia vai conceder ao presidente da Federasul vai receber a Medalha Mérito Farroupilha pelo seu trabalho, frente à entidade, durante a pandemia.

os 18 finalistas foram apresentados em coletiva de imprensa na última quinta-feira (4), na sede da Federasul A iniciativa, promovida desde 1995, valoriza projetos, empresas e líderes empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Divididos nas categorias Mérito Político, Sucesso Empresarial - subdividida em micro e pequena empresa e média e grande empresa -, Destaque Comunitário, Expressão Cultural e Referência Educacional,

Confira os homenageados do Líderes e Vencedores 2021: