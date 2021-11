Receita da Taurus sobe 51,3% em nove meses e chega a R$ 1,9 bilhão

O Ebitda no 3º trimestre de 2021 superou os recordes anteriores, atingindo R$ 294,7 milhões, 88,2% superior ao mesmo período de 2020. Nos nove meses de 2021, a Taurus acumulou Ebitda de R$ 694,8 milhões, resultado que supera em 122% o obtido em nove meses de 2020 e em 48,1% o desempenho desse indicador em todo o ano de 2020. O mercado de armas está mundialmente aquecido e as vendas realizadas até setembro foram de 1,7 milhão de unidades, subindo uma posição no ranking mundial e colocando a Taurus como a 3ª maior empresa do setor de armas curtas. Nos EUA, o aumento das vendas foi de 30,5% no período, totalizando 1,4 milhão de unidades.

A empresa produziu, nos nove primeiros meses de 2021, 1,7 milhão de armas, volume 53,7% superior ao do mesmo período de 2020, com ritmo de produção de 9,6 mil armas/dia no terceiro trimestre de 2021, comparado a 6,5 mil armas/dia no 1º semestre do ano.

Já o lucro bruto somou R$ 370,5 milhões no terceiro trimestre, com alta de 55,6%. A margem bruta atingiu 51,6%. Nos nove primeiros meses do ano, o lucro subiu 73%, totalizando R$ 921,5 milhões, com margem bruta de 48%.

A Taurus registrou receita acumulada até setembro de R$ 1,9 bilhão, com aumento de 51,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas no terceiro trimestre, a receita chegou a R$ 781 milhões.

Lucro bruto do Atacadão aumenta 17,5% no 3º trimestre

As vendas brutas do Atacadão somaram R$ 15,5 bilhões no terceiro trimestre de 2021, uma alta de 14,3% ante o mesmo período de 2020. Em mesmas lojas, ou seja, tirando da conta as lojas que não estavam abertas um ano antes, a alta foi de 2,7%. A expansão, por sua vez, contribuiu em 11,6% a alta de receita do trimestre. O lucro bruto do Atacadão aumentou 17,5% no período, atingindo R$ 2,2 bilhões e margem bruta de 15,5%, alta de 0,4 pontos porcentuais.

"O nosso modelo único e implacável no Atacadão assegura um profundo conhecimento do mercado e de suas tendências, o que, em conjunto com o nosso poder de compra, nos permite realizar compras oportunistas. A elevada inflação alimentar que o mercado vem enfrentando desde o ano passado continuou no terceiro trimestre, fazendo com que essa capacidade se tornasse ainda mais relevante", diz o Carrefour em seu balanço.

A gestão afirma que a elasticidade dos consumidores ao preço diminuiu, especialmente nos produtos básicos, e que as iniciativas promocionais se tornaram mais concentradas nas lojas novas.

Ainda segundo o Carrefour, houve maturação mais rápida do que o esperado nas lojas novas, o que impulsionou vendas. No digital, houve alta de 113% nas vendas ante o segundo trimestre.