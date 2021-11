Mais de 53 mil famílias serão beneficiadas com Cartão Cidadão do governo do Estado

Mais de 53 mil famílias com renda de até três salários-mínimos serão beneficiadas com Cartão Cidadão Devolve ICMS do governo do Estado. A iniciativa, que foi apresentada à população em outubro, irá devolver parte do ICMS para as inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do Ensino Médio.

Em ambos os casos, os créditos em dinheiro no cartão no mês de dezembro podem ser utilizados em estabelecimentos da Rede Vero. O auxílio será distribuído pelo Banrisul e pode ser retirado de 16 a 26 de novembro no Gigantinho (avenida Padre Cacique, 891, ao lado do estádio Beira-Rio). Não é preciso ter conta bancária.

Em todo o Rio Grande do Sul, o benefício contemplará mais de 432 mil famílias. A devolução de R$ 400 por ano integra o programa Devolve ICMS, que realiza o pagamento em parcelas de R$ 100,00.

A iniciativa tem o intuito de garantir uma maior justiça tributária, uma vez que famílias mais pobres pagam, proporcionalmente, mais impostos, e é viabilizada por meio de recursos próprios do caixa do Estado. Em paralelo ao benefício, o governo também fomenta o aumento de arrecadação de impostos, uma vez que a medida incentiva que mais notas fiscais sejam emitidas.

Na Capital, os titulares do CadÚnico poderão retirar o cartão, observando um calendário organizado em ordem alfabética (confira abaixo). A proposta é evitar aglomerações no local. As entregas ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Para beneficiários do interior do Estado, também valem as mesmas datas e letras do nome do titular. O site do programa (www.devolveicms.rs.gov.br) informará a lista dos locais de retirada.

O usuário precisa portar documento de identificação oficial com foto e número de CPF para retirar o seu cartão, além de usar máscara, em razão dos protocolos de combate à pandemia.

Para conferir quem tem direito à retirada do cartão, é preciso estar cadastrado no CadÚnico e receber o Bolsa Família ou estar matriculado ou ter dependentes no Ensino Médio. O governo destaca que o Cartão Cidadão do Devolve ICMS não é o mesmo do Bolsa Família e é preciso retirá-lo em novembro para receber os valores em dezembro.

O mesmo é emitido pelo Banricard e funciona como um cartão de débito, podendo ser usado em 140 mil estabelecimentos, como supermercados e padarias, entre outros. A lista dos locais de retirada para beneficiários do interior do Estado pode ser acessada no site do programa.

Calendário de datas de entrega do cartão: