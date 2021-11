Viajantes para o exterior podem antecipar a D2 ou a dose de reforço contra a Covid-19

declaração específica para este fim Quem for viajar para o exterior poderá antecipar a segunda (D2) ou a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Para isso, deverá comprovar a ida a outro país, apresentando a passagem de destino, e entregando no serviço de vacinação a- documento que pode ser acessado no site da Prefeitura de Porto Alegre.

O viajante deverá, no entanto, respeitar o intervalo mínimo para recebimento da dose, que será de 21 ou 28 dias em relação à dose anterior, dependendo da vacina já recebida. No caso da Pfizer, o intervalo mínimo é de 21 dias. No caso da AstraZeneca, é necessário aguardar 28 dias.

Pessoas que completaram a série primária de vacinação com duas doses da vacina Coronavac, mas terão como destino países onde a mesma ainda não é autorizada, poderão receber uma terceira dose de outro imunizante aceito pelo país de destino. As normas são as mesmas estabelecidas para a intercambialidade de vacinas.

Neste caso, o intervalo mínimo entre a segunda dose e a terceira dose do outro imunizante será de 28 dias, e caberá ao viajante comprovar (através de documento ou meio eletrônico) que o país de destino não reconhece o imunizante recebido anteriormente, e o destino da viagem, apresentando a passagem em seu nome.