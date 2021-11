MRV tem 99 vagas de emprego abertas em Caxias do Sul

A MRV está com 99 vagas de emprego abertas para os canteiros de obras em Caxias do Sul. Há vagas para pedreiros (10), serventes (10), azulejistas (10), eletricistas (10), ferreiros (5), hidráulicos (5), pintores (10), montadores de forma/carpinteiros (20), porteiros (2), gesseiros (10), encarregados de obra/técnicos de edificação (5) e mestres de obras (2) com experiência comprovada em Carteira de Trabalho. As vagas têm possibilidade de início imediato.