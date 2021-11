Líderes & Vencedores serão conhecidos nesta terça-feira

A 27ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores acontece hoje, em cerimônia às 19h no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. São 18 concorrentes, três em cada uma das seis categorias que foram anunciados na semana passada pelos presidentes da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, e da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza. Os agraciados receberão a estatueta Magis, criada pela artista Ângela Pettini. O nome é um advérbio do latim que significa mais e designa aumento, grandeza e superioridade. .

A indicação ficou sob responsabilidade de jornalistas e entidades filiadas a Federasul. Neste ano, foram avaliadas 170 indicações vindas de todo o Estado. Já a escolha dos mais votados é conferida pelas comissões de julgamento do prêmio, que é promovido desde 1995 para destacar projetos, empresas e líderes empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Para o presidente da Federasul, os finalistas dessa 27º edição não só sobreviveram às consequências impostas pela crise sanitária, mas se destacaram neste período crítico. "O combate à pandemia deixa um legado importante a ser enfrentado ao longo dos próximos anos", destaca Cardoso. O presidente da Assembleia reforça a importância da distinção. "Estamos falando de um dos prêmios mais importantes para as lideranças de diversos setores da sociedade", pontua. A cerimônia de entrega será transmitida, ao vivo, pelas redes sociais da Federaul (Facebook, LikedIn, YouTube e site), da Assembleia Legislativa (Facebook, Instagram e Youtube), além da TV Assembleia pelos canais (11.2 - Porto Alegre e Região Metropolitana / 5.2 - Bagé / 8.3 - Rio Grande / 21.3 - Pelotas e 18.3 - Santa Maria).