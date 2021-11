Secretaria da Saúde do RS abre inscrições para concurso que vai contratar 922 servidores

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Saúde (SES), publicou, na tarde desta sexta-feira (5), no Diário Oficial do Estado, o edital do concurso público para provimento de 922 vagas. Serão 724 vagas do cargo de especialista em saúde e 198 vagas do cargo de técnico em saúde.

As inscrições estão abertas até o dia 6 de dezembro no portal da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) . Os valores são de R$ 211,22 para os cargos de nível superior, e R$ 92,64 para cargos de nível técnico.

A seleção será feita com provas escritas para os cargos de nível técnico, marcadas para 9 de janeiro, com a data pendente de confirmação. Para os cargos de nível superior, além da prova escrita, com caráter eliminatório e classificatório, também no dia 9 de janeiro, a segunda etapa será constituída de uma prova de títulos. As provas serão realizadas em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre.

As vagas são destinadas a profissionais concursados para atuarem em unidades em Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, Passo Fundo, Bagé, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Alegrete, Erechim, Santo Ângelo, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Lajeado, Ijuí, Osório e Frederico Westphalen.

Do total, 10% serão destinadas a pessoas com deficiência. Conforme o total de vagas por cargo, também há a reserva de vagas para pessoas negras (consideradas pretas ou pardas).