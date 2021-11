Moedas globais: em sessão volátil, índice DXY do dólar recua

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, chegou a avançar nesta sexta (5), apoiado pelo relatório mensal de empregos (payroll) mais forte do que o esperado em outubro. Mais adiante, porém, houve perda de fôlego e o índice terminou a sexta-feira em baixa.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 113,33 ienes, o euro subia a US$ 1,1566 e a libra tinha baixa a US$ 1,3487. O índice DXY recuou 0,03%, a 94,320 pontos, mas com alta de 0,21% na comparação semanal.

Na manhã desta sexta-feira, o dólar chegou a cair levemente, mas ganhou fôlego e passou a subir, com o euro enfraquecido por dados abaixo do esperado do varejo da zona do euro e a libra também pressionada.

O dólar ganhou mais força após a geração de vagas dos EUA em outubro superar a previsão dos analistas. Mais adiante no dia, porém, houve nova perda de força e o DXY acabou por recuar.

A Capital Economics destaca em relatório o ganho semanal do dólar. Segundo a consultoria, foi uma semana de volatilidade para a moeda, mas ela acabou apoiada pelo recuo da libra, após a decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) de manter os juros.