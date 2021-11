Cesta básica em Porto Alegre tem alta de 2,7% em outubro, aponta Dieese

Não chega a ser uma surpresa para quem vai, todos os dias, no supermercado comprar alimentos, mas os números deixam mais claro o impacto da inflação na vida das famílias. Conforme o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a cesta básica em Porto Alegre teve um aumento de 2,78% em outubro.

Dos treze produtos que compõem o conjunto de gêneros alimentícios essenciais, sete ficaram mais caros na Capital no último mês: a batata (22,68%), o tomate (16,49%), o café (4,18%), o açúcar (3,84%), o pão (2,29%), o óleo de soja (1,33%) e o arroz (1,10%).

Em sentido contrário, seis itens registraram redução de preço em outubro: o leite (-4,91%), a farinha de trigo (-2,15%), o feijão (-1,33%) a manteiga (-0,23%), a banana (-0,13%) e a carne (-0,09%).

De janeiro a outubro de 2021, dez produtos ficaram mais caros na cidade: tomate (61,16%), o açúcar (56,32%), o café (37,70%), a farinha de trigo (17,20%), a carne (16,70%), o pão (12,15%), o feijão (7,29%), a manteiga (7,23%), o leite (3,49%) e óleo de soja (0,30%). Por outro lado, três itens estão mais baratos: a banana (-25,52%), o arroz (-14,31%) e a batata (-5,25%). Em doze meses, 11 itens da cesta registraram aumento de preços, sendo as maiores altas verificadas no açúcar (65,90%), no café (38,32%), na carne (33,16%) na batata (30,68%) e no tomate (22,95%).

Conforme o Dieese, o custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 16 capitais e diminuiu em Recife (-0,85%). As maiores altas foram registradas em Vitória (6,00%), Florianópolis (5,71%), Rio de Janeiro (4,79%), Curitiba (4,75%) e Brasília (4,28%).

A cesta mais cara foi a de Florianópolis (R$ 700,69), seguida pelas de São Paulo (R$ 693,79), Porto Alegre (R$ 691,08) e Rio de Janeiro (R$ 673,85). Entre as capitais do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta tem algumas diferenças em relação às demais cidades, Aracaju (R$ 464,17), Recife (R$ 485,26) e Salvador (R$ 487,59) registraram os menores custos.