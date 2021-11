Rio Grande do Sul tem queda de 5% no consumo em setembro

Ainda que a pandemia siga perdendo força, o aumento do custo de vida, impactado diretamente pelas seguidas altas nos preços dos combustíveis, também acaba afetando o consumo como um todo. De acordo com a Pesquisa de Hábitos de Consumo da Superdigital, fintech do Grupo Santander, No Rio Grande do Sul, a queda no consumo foi de 5% em setembro com relação a agosto.

A redução no consumo no Estado foi puxada, principalmente, por automóveis e veículos (-23%), telecomunicações (-14%), serviços (-7%), lojas de roupas (-6%) e rede online (-6%). Por outro lado, o consumo acelerou nos setores de companhias aéreas (25%), hotéis e motéis (25%), diversão e entretenimento (20%), restaurantes (3%) e transportes (2%).

Setores com maior crescimento no consumo em setembro no RS

O aumento no consumo nas áreas de viagens, estadia, restaurantes e lazer estão diretamente ligadas ao arrefecimento da pandemia, que leva mais pessoas às ruas e aquele a circulação e o turismo. Outro indicativo de que as pessoas estão se sentindo mais confiantes para saírem às ruas é aumento no participação das compras presenciais, em estabelecimentos físicos, no total do consumo nacional. Enquanto, em junho 81% das transações eram realizadas via compras físicas, o índice passou para 82% em julho, 83% em agosto e chegou a 84% em setembro.

Setores com maior queda no consumo em setembro no RS

A queda de 5% no consumo dos gaúchos é superior à redução nacional, que ficou em 4%. Todas as regiões do País registraram queda, puxadas pelo Norte (-8%) e Nordeste (-7%). O Sul recuou 4%; o Sudeste, 3%; e o Centro Oeste, 1%.

O levantamento mostra também que o principal gasto do orçamento das famílias brasileiras é com supermercados (37%), seguindo de restaurantes (12%) e lojas de artigos diversos (11%).