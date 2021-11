Inflação de Porto Alegre varia 0,96% na última semana de outubro, revela FGV

A inflação de Porto Alegre da última semana de outubro variou 0,96%. Medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), o indicador da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostrou uma desaceleração em relação ao índice da semana anterior, que estava em 1,43%, acumulando alta de 11,71% nos últimos 12 meses.

Nesta edição, sete das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram desaceleração em suas taxas de variação, com destaque para o grupo de Educação, Leitura e Recreação, cuja taxa passou de 2,64% para 0,55%. Os grupos de Transporte (1,79%) e Habitação (1,05%) foram as principais classes de despesa da capital gaúcha.

Todas as sete capitais brasileiras pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação e o índice ficou em 0,77%, ante 1,43% na abertura deste mês. Abaixo, confira as apurações mais recentes: