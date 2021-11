Líderes & Vencedores tem 18 finalistas na edição de 2021

A 27ª edição do Prêmio Líderes & Vencedores apresenta uma novidade neste ano: ampliação do número de finalistas e de premiados por categoria. O anúncio das mudanças e apresentação dos 18 concorrentes, três em cada uma das seis categorias, foram feitos na manhã desta quinta-feira (4) pelos presidentes da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), Anderson Trautman Cardoso, e da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza. Os agraciados que receberão a estatueta Magis só serão conhecidos no dia 9 de novembro, às 19h, em solenidade híbrida, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa.

Para chegar aos resultados, a premiação passa por vários processos. A indicação fica sob responsabilidade de jornalistas e entidades filiadas a Federasul. Neste ano, foram avaliadas 170 indicações vindas de todo o Estado. A escolha dos mais votados é conferida pelas comissões de julgamento do prêmio, que é promovido desde 1995 para destacar projetos, empresas e líderes empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Além das mudanças na estrutura da premiação, outro fato marcou a 27ª edição do prêmio: a pandemia. Para o presidente da Federasul, os finalistas não só sobreviveram às consequências impostas pela crise sanitária, mas se destacaram neste período crítico. "O combate à pandemia deixa um legado importante a ser enfrentado ao longo dos próximos anos", destaca Cardoso. O presidente da Assembleia Legislativa reforça a importância da distinção. "Estamos falando de um dos prêmios mais importantes para as lideranças de diversos setores da sociedade", pontua.

A escultura Magis, entregue aos agraciados, foi criada pela artista Ângela Pettini. O nome é um advérbio do latim que significa mais e designa aumento, grandeza e superioridade.

Conheça os finalistas do Líderes e Vendedores por categoria

Referencia educacional

Bruno Eizerik - Porto Alegre

ONG Coletivo Autônomo Morro da Cruz - Porto Alegre

Cooperativa Escolar Cooperzimmer - Rolante

Expressão cultural

Biblioteca de Rua - Santa Rosa

Hilda Simões Lopes Costa - Pelotas

Maestro Antônio Carlos Borges Cunha

Destaque comunitário

Alfredo Guilherme Englert - Porto Alegre

Instituto Cultural Floresta (ICF) - Porto Alegre

Projeto Orquestra Jovem Recanto Maestro - Restinga Seca

Sucesso empresarial - Micro e pequena empresa

Fernando Maldaner - Nova Petrópolis

Maria Fernanda Tartoni - Porto Alegre

New Connect - Passo Fundo

Sucesso empresarial - Média e Grande Empresa

BSBIOS Energia Renovável - Passo Fundo

Instituto Caldeira - Porto Alegre

Randon Participações - Caxias do Sul

Mérito Político